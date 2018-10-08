В конфликте с участием Мамаева и Кокорина пострадал еще один чиновник

Об этом заявили в пресс-службе Минпромторга.
«В центре Москвы 8 октября произошел инцидент, в котором пострадали сотрудники Минпромторга России. Директор департамента Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях города Москвы, где им была оказана необходимая помощь», — рассказала пресс-секретарь Минпромторга РФ Залина Корнилова.
Пострадавшие обратились с заявлением в полицию, сообщает телеканал «360».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», СМИ распространили информацию о том, что игроки «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин 8 октября избили в кафе мужчину, который сделал им замечание.
Ранее Павел Мамаев и Александр Кокорин уже попадали в скандальную ситуацию — за вечеринку в Монако после вылета сборной России с Евро-2016. Футболисты отдыхали в одном из клубов в Монте-Карло. Во время вечеринки они курили кальян и угощали всех присутствующих шампанским, на которое потратили 250 тыс. евро.
Штраф игрока ФК «Краснодар» Мамаева за вечеринку в Монако пошел на лечение ребенка.
ФК «Краснодар» 7 октября на выезде проиграл «Зениту». Матч завершился со счетом 2:1. Гол в составе «быков» забил Мамаев.
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