В конкурсе на лучшего спасателя Сочи участникам придется проплыть от берега до буя

01 сентября в 20:48

Соревнования пройдут 5 сентября на пляже «Приморский».

В конкурсе примут участие действующие спасатели всех пляжей города. В их распоряжении будет форменная одежда, спасательный круг, лодка и весла.

Участников ждут такие задания, как «Доплыть от кромки берега до буя и обратно», «Добросить до цели спасательный конец Александрова», «Доплыть на лодке до буя и обратно», проверка теоретических знаний, а также силовой и творческий конкурсы, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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