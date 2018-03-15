В конкурсе «Педагог-психолог Кубани» победила Наталья Суслова из Тимашевска

Региональный 11-й конкурс психологов завершился 15 марта во Дворце творчества Краснодарского края.

Наталья Суслова работает в центре «С любовью к детям» и будет представлять Краснодарский край на федеральном уровне. Всероссийский конкурс педагогов-психологов состоится осенью в Сочи.

В краевом конкурсе приняли участие представители всех городов и районов — победители муниципальных этапов. В их числе 23 школьных психолога, 17 дошкольных педагогов-психологов, два педагога-психолога специализированных центров, по одному специалисту из коррекционной школы и из центра дополнительного образования.

Итоговый этап проходил в течение трех дней. Специалисты прошли конкурсные испытания «Я — педагог-психолог», «Профессиональное мастерство», «Консультация», «Блиц-турнир».

Лауреатами конкурса стали работник детского сада №18 Анапы Наталья Семененко, сотрудник школы №29 Динского района Ольга Архангелова, Инна Джанумова из школы №10 Новороссийска и Татьяна Хайдарова, работающая на станции юных техников Сочи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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