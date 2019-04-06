В конкурсе «Мисс Россия 2019» приняли участие три жительницы Кубани

Сейчас на официальном сайте конкурса проходит народное голосование.

В число самых красивых девушек страны попали жительницы Краснодара, Анапы и Сочи.

Анастасии Дядюра из Анапы 19 лет. Она набрала более 600 голосов.

Артистка Кубанского казачьего хора Елизавета Задорожная окончила музыкальное училище с красным дипломом по классу «сольное народное пение». Сейчас у нее около 400 баллов.

Участница из Сочи Кристина Ребрик танцевала в группе поддержки хоккейного клуба ВХЛ «Сокол». У нее — 155 голосов.

Как сообщается на сайте конкурса, голосовать за участниц можно один раз в день до 13 апреля.