В консолидированный бюджет Кубани мобилизовали 176 млрд рублей

Данные озвучили на расширенной коллегии регионального министерства финансов под председательством вице-губернатора Игоря Галася.

Замглавы региона отметил, что доходы консолидированного бюджета приросли на 7,4%, или более чем на 12 млрд рублей.

Как подчеркнул Игорь Галась, задача, поставленная губернатором по обеспечению в текущем году динамики поступления доходов в консолидированный бюджет 107%, выполняется. Это дает возможность краю выполнить все расходные обязательства и организовать выполнение майского указа президента РФ.

Он также отметил, что доходы краевого бюджета должны максимально обеспечивать решение социальных вопросов, в том числе строительство школ, детских садов, больниц и дорог.

«Финансисты должны максимально жестко требовать выполнения всех программ и проводить адекватную бюджетную политику, которая обеспечивает своевременное выполнение обязательств», — сказал вице-губернатор.

В бюджеты городских округов и муниципальных районов с начала года мобилизовано более 29 млрд рублей. В лидерах по обеспечению поступлений доходов в консолидированный бюджет края — Ленинградский, Туапсинский, Кореновский, Крымский, Апшеронский, Крыловский и Белореченский районы. Но есть и отстающие муниципалитеты, которые в ближайшее время должны исправить ситуацию.

Министр финансов региона Сергей Максименко поставил цель перед руководителями финансовых органов муниципальных образований обеспечить сбалансированность бюджета, поднять край на более высокий уровень.

Глава краевого минфина также рассказал, что с 1 января 2019 года запланировано повышение на 5% оплаты труда всех категорий работников бюджетной сферы. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено более 4 млрд рублей. Кроме того, проиндексированы на планируемый уровень инфляции 4% социальные выплаты отдельным категориям граждан и стипендии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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