В консолидированный бюджет РФ с начала года поступило более 13 трлн рублей

Этот показатель выше на 21,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил руководитель ФНС Михаил Мишустин на совместной коллегии с таможенной службой.

Кроме того, в федеральный бюджет с января по август текущего года поступило около 7,5 трлн рублей. За год показатель вырос на 28,7%. Высокие темпы роста показывают все ключевые нефтегазовые налоги.

По словам главы ведомства, выполнить задачу правительства и увеличить бюджет получилось за счет повышения налогов и совместной работы таможенной и налоговой служб.

Мишустин отметил, что интеграция между налоговой и таможенной службами происходит по трем направлениям: обмен информацией, проведение совместных проверок и упрощение процедуры подтверждения экспорта. Сейчас ведомства расширяют информационное взаимодействие, увеличивая перечень передаваемых между ними сведений, сообщает телеканал «360».

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