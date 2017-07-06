В Кореновске депутат Евгений Шендрик отчитался о деятельности ЗСК

Он отметил, что за пять лет сделано было немало. Доходы консолидированного бюджета края увеличились почти в полтора раза.

Благодаря господдержке выросли объемы промышленного и сельскохозяйственного производства. Регион — лидер по количеству строящегося жилья. Открываются новые предприятия, а это значит, появляются дополнительные рабочие места.

«Что касается работы нашей депутатской фракции в Законодательном собрании, то вся ее деятельность была направлена на реализацию конкретных задач в экономике, социальной сфере, на обеспечение занятости и доходов населения. Эти и другие вопросы регулярно рассматривались на собраниях фракции, обсуждались в период встреч депутатов-единороссов с населением края», — пояснил председатель комитета ЗСК по военным вопросам, безопасности и делам казачества Евгений Шендрик.

Удержать высокую планку предстоит и депутатам нового созыва, которых выберут 10 сентября в Единый день голосования, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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