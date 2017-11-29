В Кореновске из-за ремонта закрыли мост над железной дорогой

Путепровод в ноябре закрыли на капитальный ремонт.

Он находится на отрезке трассы А-160 Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск в районе улиц Тимашевской и Суворова.

«В ходе работ дорожники произведут замену балок пролетных строений с устройством нового мостового полотна, переустройство сопряжений путепровода с насыпью подходов, усиление опор, а также капитально отремонтируют подходы к путепроводу с заменой дорожной одежды», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Объезд организован по улицам Тимашевской, Маяковского, Суворова. Ремонт планируют завершить в середине лета 2018 года.

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