В Кореновске на городском пляже открыли летний сезон

Пляж в жаркие месяцы — самое популярное место отдыха жителей и гостей города. Сейчас и не скажешь, что совсем недавно здесь были заросли.

«Мы молодыми ребятами тоже приходили купаться. Был абсолютно неблагоустроенный пляж. Неприглядный. Все на кочках», — рассказал депутат Законодательного собрания Краснодарского края Вячеслав Сбитнев.

Теперь здесь — благоустроенная, оборудованная пляжная зона. В этот день самые смелые, несмотря на ветреную погоду, все же открыли летний сезон и сделали первый заплыв.

«Хорошая вода. Чистая. Мусора нет», — отметил житель Кореновска Андрей Петрушенко.

Горожан сюда привлекает не только возможность позагорать и искупаться в жаркий летний день, но и наличие детской и спортивной площадок.

«Ежедневно во время летнего сезона наш пляж посещают порядка 300 человек. Это в будние дни. В выходные цифра может достигать и 500 человек», — сказала заместитель главы Кореновска Марина Колесова.

На празднике всем желающим рассказали, что находится в аптечке пляжного медпункта и провели мастер-класс по безопасности на воде и правилам оказания первой медицинской помощи. Ежедневно на пляже дежурство несут медики и спасатели.

«За прошлый год, за все время работы пляжа у нас экстренных ситуаций не случалось», — сказал старший смены Кореновского аварийно-спасательного отряда Андрей Ковалев.

Также на празднике провели мастер-классы по рисованию, дети приняли участие в спортивных состязаниях. Победители получили бесплатные билеты в кино и на аттракционы в городской парк. Для взрослых провели турнир по волейболу.

«Мы очень счастливы, что у нас есть этот пляж. Можно поиграть в волейбол, заняться какими-то другими видами спорта, поплавать», — рассказал житель Кореновска Николай Столбов.

По словам жителей Кореновска, им повезло. Оборудованный пляж с чистой водой, буйками, спасательным и медицинским пунктами из 25 муниципалитетов в степной зоне Кубани есть только в Кореновском районе.

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