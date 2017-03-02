В Кореновске водитель ВАЗ сбил женщину и скрылся с места ДТП

В Кореновске 1 марта в ДТП пострадала женщина-пешеход.

Авария произошла около 21:40 на одной из улиц города. По предварительным данным, водитель сбил 41-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Женщина с переломами была доставлена в больницу.

В течение часа правоохранители установили личность водителя и марку машины. Нарушителем оказался 24-летний местный житель, он был за рулем ВАЗ-2108. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водитель отказался, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На водителя составили несколько административных материалов. Обстоятельства аварии уточняются.

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