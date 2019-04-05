В Кореновском районе открыли пункт для осеменения крупного рогатого скота

Новый пункт в поселке Анапском оснащен современным оборудованием. В распоряжении ветеринаров — качественный селекционный материал.

— Мы сначала раздали материалы своим техникам-осеменаторам, своим врачам, у кого есть коровки. Они еще раз, так сказать, отследили и сейчас отчитались, что прибавка есть и очень солидная.

В личных подсобных хозяйствах Кореновского района почти 2 тыс. коров. Открытие пункта в будущем должно увеличить поголовье в несколько раз. Это одна из задач, поставленных губернатором перед животноводами Кубани.