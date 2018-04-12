В Кореновском районе мужчину посадили на шесть лет за убийство в спальне

Суд признал его виновным в умышленном причинении телесных повреждений знакомой, повлекших ее смерть.

Следствие и суд установили, что 1 января 53-летний мужчина вместе с 34-летней знакомой во дворе своего дома в станице Платнировской выпивал алкоголь. После этого женщина зашла в дом и легла спать. Спустя время хозяин дома зашел в комнату к знакомой, там между ними возник конфликт. Злоумышленник ударил оппонентку кулаком в живот и ушел. Вернувшись, он обнаружил пострадавшую без признаков жизни. О случившемся мужчина по телефону рассказал знакомому, который вызвал полицию.

Смерть женщины наступила вследствие закрытой травмы живота в виде разрывов печени, сопровождавшихся массивной кровопотерей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Собранные следственным отделом по Кореновскому району СКР по краю доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора. Обвиняемому назначили шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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