В Кореновском районе открыли новый фельдшерско-акушерский кабинет

Новое здание расположено в станице Сергиевской. В нем есть стоматология, процедурная, перевязочная, помещение для физиопроцедур и дневной стационар.

Открытие нового медпункта прошло в торжественной обстановке.

«Врачебная помощь на селе должна быть быстрой, качественной, доступной и находиться буквально в двух шагах от места жительства граждан», — сказал начальник отдела министерства сельского хозяйства Краснодарского края Александр Бойко.

«Очень долго ждали, в Кореновск ездили на автобусе, не у всех машины есть. А сейчас очень благодарны всем», — отметила жительница станицы Сергиевской Анна Венецкая.

Местные жители и медики осмотрели новые кабинеты и свои рабочие места. На строительство потратили около 9 млн рублей из местного и краевого бюджетов по программе «Устойчивое развитие села». Согласно документу, в каждом небольшом населенном пункте должны появиться кабинеты врачей общей практики.

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