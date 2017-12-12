В Кореновском районе в ДТП на встречке пострадали четыре человека

Авария произошла 11 декабря в 4:45 на 1266-м километре трассы М4 «Дон».

По предварительным данным, 23-летний водитель за рулем ВАЗ-21093 выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2106, которым был 64-летний мужчина.

В результате аварии пострадали четыре человека: оба водителя, а также два пассажира «шестерки» — 41-летняя женщина и 39-летний мужчина, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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