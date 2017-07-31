В Кореновском районе в ДТП пострадали четыре человека

Авария произошла 28 июля на трассе М-4 «Дон» на 1272-м километре.

По предварительным данным, 28-летний водитель Nissan X-TRAIL выехал на обочину и наехал на стоящий автомобиль Volkswagen Polo, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России ПО Краснодарскому краю.

В ДТП пострадали три пассажира Volkswagen: 30-летняя женщина и двое несовершеннолетних. После осмотра врачей детям назначили амбулаторное лечение, оба находились в автокреслах и не получили травм. Также пострадала 57-летняя пассажирка Nissan. Ее госпитализировали.

Все обстоятельства аварии уточняются.

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