В Кореновском районе выпустили в реку Кубань больше 100 тыс. мальков осетра

Малышей осетра выпускают во взрослую жизнь, когда они набирают массу 3 г.

Предприятие уже четыре года восстанавливает популяцию редких пород. Для мальков установили комфортные бассейны, в них поддерживают постоянную температуру в 25 °С. В рационе — только натуральные ингредиенты, питание строго по расписанию.

«Малька на первой стадии нужно кормить каждые полчаса, затем каждый час. Все это производится круглосуточно. У нас есть свой кормоцех, мы делаем корма своего собственного производства для маточного стада, а также закупаем импортные корма, производимые в Дании», — рассказал фермер Михаил Дух.

Во взрослую жизнь маленьких рыбок отправляют примерно на четвертом месяце жизни. По подсчетам специалистов, в дикой природе приживается только треть из всех выпущенных рыб.

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