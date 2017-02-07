В Кореновском районе отметили годовщину освобождения от фашистов

В Кореновске в феврале прошел митинг в честь 74-й годовщины освобождения района от немецких оккупантов.

Горожане собрались у мемориального комплекса. Здесь перезахоронены останки советских воинов, которые погибли, защищая район от врага. Память павших почтили минутой молчания. Школьники прочли стихи, посвященные ветеранам.

Немцы захватили станицу Кореновскую в августе 1942-го. Разрушили сахарный завод — крупнейшее местное предприятие, разграбили колхозы. Применяли душегубки. Общие потери во время оккупации по всей стране огромны.

«Было погублено 18 млн во время оккупации. Дорогие товарищи, изучайте историю, несите правду о Великой Отечественной войне», — сказал ветеран Михаил Сенченко.

На войну были мобилизованы 17 тыс. кореновцев. Домой не вернулся каждый третий. Оккупация района длилась полгода — до февраля 1943-го, когда советские воины сумели оттеснить немецкие войска, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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