В Кореновском районе отметили годовщину освобождения от фашистов

0
0

baaa7f38f0b85443f2b399b73511e990 В Кореновском районе отметили годовщину освобождения от фашистов

В Кореновске в феврале прошел митинг в честь 74-й годовщины освобождения района от немецких оккупантов.

Горожане собрались у мемориального комплекса. Здесь перезахоронены останки советских воинов, которые погибли, защищая район от врага. Память павших почтили минутой молчания. Школьники прочли стихи, посвященные ветеранам. 

Немцы захватили станицу Кореновскую в августе 1942-го. Разрушили сахарный завод — крупнейшее местное предприятие, разграбили колхозы. Применяли душегубки. Общие потери во время оккупации по всей стране огромны.  

«Было погублено 18 млн во время оккупации. Дорогие товарищи, изучайте историю, несите правду о Великой Отечественной войне», — сказал ветеран Михаил Сенченко. 

На войну были мобилизованы 17 тыс. кореновцев. Домой не вернулся каждый третий. Оккупация района длилась полгода — до февраля 1943-го, когда советские воины сумели оттеснить немецкие войска, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ