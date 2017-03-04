В Кореновском районе прошла эстафета «Навстречу ЧМ по футболу в Сочи»

В Кореновском районе в марте состоялась эстафета Всекубанской акции «Навстречу Чемпионату мира по футболу в Сочи!».

Спортивный праздник открылся в районном спорткомплексе Кореновска. Гостей и участников приветствовали заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вадим Пермяков и мастер спорта СССР по футболу, игрок футбольной команды «Кубань» 1970-80-х годов Евгений Половинко.

«Наш край станет свидетелем масштабных футбольных баталий. Уже в двадцатых числах марта стадион «Фишт» примет тестовые игры Кубка Конфедераций. А в следующем году на кубанской земле пройдет самое значимое событие в спорте – чемпионат мира по футболу», — сказал на мероприятии заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вадим Пермяков.

Флаг акции от предыдущей территории — Усть-Лабинского района — Кореновску передала победительница первенства России по футболу Анастасия Волошина. В рамках праздника состоялся парад делегаций спортивных школ и поселений района. Мероприятие завершилось товарищеским матчем по мини-футболу среди детских команд Кореновска.

Муниципалитет стал уже 16-й территорией, где прошла акция. Следующее мероприятие запланировано в Калининском районе. Акция охватит 44 муниципальных образованиях края, а завершится в мае 2018 года в Сочи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Источник