В краевой акции «Планета ресурсов» приняли участие более 35 тыс. человек

Ярмарки вакансий прошли во всех муниципалитетах Кубани с 21 сентября по 5 октября.

В рамках акции более 1 тыс. работодателей представили 23,8 тыс. предложений работы в ведущих отраслях экономики: сельскохозяйственной, санаторно-курортной, строительной, медицинской, торговли, транспорта и связи, социальной сферы и образования. Соискатели также могли воспользоваться вакансиями из краевой базы центров занятости населения — это еще около 60 тыс. предложений.

Всего в ярмарках приняли участие более 35 тыс. человек, из них 13,7 тыс. — школьники.

Около 5 тыс. взрослых соискателей получили направления для дальнейшего трудоустройства, а учащиеся прошли профориентационное тестирование, познакомились с учебными заведениями и работодателями.

Специалисты центров занятости проводили тренинги, круглые столы и мастер-классы. Наибольший интерес вызвал семинар «Секреты технологии поиска работы». Его участники получили рекомендации, как грамотно составить резюме, как пройти собеседование, эффективно провести телефонные переговоры и адаптироваться на новом рабочем месте.

В ярмарках вакансий также участвовали специалисты здравоохранения, культуры, миграционной службы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 5 октября в краснодарском дворце спорта «Олимп» прошла ярмарка вакансий, которая стала финалом краевой программы «Планета ресурсов».

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