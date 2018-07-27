В краевой бюджет за полгода поступило более 5,2 млрд рублей неналоговых доходов

Вице-губернатор Кубани Сергей Болдин обсудил вопросы наполнения бюджета региона и обеспечения снижения задолженности по арендной плате за землю с главами муниципальных образований.

План-прогноз доходов консолидированного бюджета края на 2018 год составляет 11 млрд 454 млн рублей. По итогам шести месяцев он исполнен на 46% — это 5 млрд 217 млн рублей. Темп прироста — 101%.

Исполнение плана по арендной плате за землю составило 42%. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления увеличены на 133,5 млн рублей. Исполнение плана по доходам от продажи земельных участков — 60%.

Сергей Болдин заявил, что хороший потенциал для пополнения бюджета составляют свободные земельные участки, выявленные в ходе инвентаризации. Их нужно эффективно вовлекать в хозяйственный оборот.

«Главам муниципальных образований необходимо обеспечить своевременное и оперативное проведение мероприятий по взысканию задолженности по арендной плате за землю, а также активизировать работу по списанию задолженности, которую нельзя взыскать», — отметил вице-губернатор.

Лидерами в этом направлении стали Гулькевичский, Староминский, Туапсинский, Белоглинский, Приморско-Ахтарский районы и город-курорт Сочи.

Сумма задолженности в полном объеме охвачена претензионно-исковой работой, должникам направлено более 16 тыс. претензий на общую сумму 1,3 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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