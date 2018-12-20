В краевом родительском собрании приняли участие более 3,5 тыс. кубанцев

Министерство образования края провело совещание с родителями школьников в преддверии новогодних каникул.
На собрании обсудили вопросы безопасности детей в период зимних каникул, которые в школах края начнутся с 26 декабря и в ряде общеобразовательных учреждений продлятся до 14 января.
О правилах дорожного движения напомнил родителям сотрудник Госавтоинспекции. Он отметил, что в период каникул увеличивается количество ДТП с участием детей. Спасатели рассказали о мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности, а также о правилах поведения на льду.
Оперуполномоченный по особо важным делам управления по контролю за оборотом наркотиков проинформировал родителей о признаках употребления ребенком наркотических и психотропных веществ и призвал взрослых не игнорировать увиденные правонарушения.
Также родителям дали рекомендации по обеспечению занятости детей во время каникул, сообщает пресс-служба краевого министерства образования, науки и молодежной политики.
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