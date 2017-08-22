В крайизбиркоме обсудили, как предоставить право голоса заключенным

Закон не регламентирует процедуру для этой группы избирателей. Поэтому комиссия 22 августа подписала обращение к правоохранительным органам. В нем общественники попросили дать возможность арестованным сделать свой выбор.

«Мы не первые выборы взаимодействуем в этом направлении и всегда получаем профессиональный отклик. Я в этом убеждался, что называется, своими глазами, посещая закрытые учреждения системы исполнения наказаний», — пояснил уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак.

Также общественники обратились к медикам и социальным службам. Для людей с ограниченными возможностями здоровья должны быть установлены пандусы и специальные ширмы для голосования. Всего в крае насчитывается более 400 тыс. таких людей. Помогать на участках им будут волонтеры, а местные власти организуют проезд к избирательному пункту.

«Полагаю, что такое сочетание взаимных интересов государства и общественных институтов позволит нам провести эти выборы на серьезном общественно понятном уровне. Позволит сделать еще один серьезный шаг к доверию избирателей к нашей избирательной системе и к институту выборов в целом», — считает председатель крайизбиркома Алексей Черненко.

Единый день голосования пройдет на Кубани 10 сентября. Жители Кубани выберут депутатов регионального парламента, городских и сельских советов.

Интервью с председателем избирательной комиссии Краснодарского края Алексеем Черненко смотрите здесь.

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