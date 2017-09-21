В крайизбиркоме вручили удостоверения новым депутатам ЗСК

Выдача документов, которые подтверждают новый статус, прошла на заседании 21 сентября.
Ранее удостоверения в округах вручили одномандатникам. Председатель крайизбиркома Алексей Черненко официально заявил, что состав Законодательного собрания края VI созыва полностью сформирован.
«С момента подведения итогов все кандидаты подтвердили свое желание быть депутатами в Законодательном собрании края. Кроме того, они представили нам документы, подтверждающие, что сложили все полномочие, не совместимые с таким статусом», — сообщил Алексей Черненко.
Депутатские удостоверения получили 35 человек. К новым обязанностям они приступят в конце месяца, на первой сессии ЗСК.
В этом году количество мест в краевом парламенте сокращено со 100 до 70. Народными избранниками стали представители сразу пяти политических партий. В прошлом созыве их было всего две. Теперь 60 кресел в ЗСК займут единороссы. По три места у КПРФ и ЛДПР. По одному человеку делегируют в парламент «Справедливая Россия» и «Партия Роста». Кроме того, в законодательный орган выбрали двух самовыдвиженцев.
Распределение мест в ЗСК VI созыва
«Единая Россия» — 60
КПРФ — 3
ЛДПР — 3
«Справедливая Россия» — 1
«Партия Роста» — 1
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