В Красноадре казаки-дружинники помогли раскрыть 241 преступление

19 мая в 17:23

Результаты работы озвучили на отчетном сборе Екатеринодарского районного казачьего общества.

«В работе Екатеринодарского общества есть бесспорно положительная динамика. Значительно выросла строевая выучка казаков, дисциплина на высоте. Казаки достигли успехов в охране общественного порядка, готовят молодежь к службе в армии, участвуют в работе призывных комиссий, первыми приходят на помощь там, где это нужно. Видна работа хуторских и станичных атаманов. С участием казачества в Краснодаре проходят общественно-значимые, политические, спортивные мероприятия», — сказал атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.

С отчетом выступил атаман Екатеринодарского районного казачьего общества, первый заместитель главы Краснодара Сергей Васин. Он сообщил, что в настоящее время численность ЕРКО составляет 2 тыс. 459 казаков. В его структуре — 32 первичных казачьих общества (30 хуторских и 2 станичных). Все входят в состав Кубанского казачьего войска и состоят в государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации.

Численность краснодарской казачьей дружины — 293 человека. Васин рассказал, что за отчетный период в ходе мероприятий по охране общественного порядка сотрудники полиции совместно с казаками-дружинниками в Краснодаре раскрыли 241 преступление, выявили 7 тыс. 682 административных правонарушения, задержали 56 человек, находящихся в розыске.

Результаты достигнуты и в противодействии незаконному обороту наркотических веществ. Совместно с представителями правоохранительных органов провели почти 100 рейдов. В итоге закрыли десять наркопритонов и задержали 94 человека за распространение и хранение наркотиков.

Участники отчетного сбора казаков ЕРКО проголосовали за то, чтобы признать работу атамана Екатеринодарского РКО и выборных органов общества удовлетворительной, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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