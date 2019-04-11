В Красноармейском районе завершился первый этап чемпионата по конному троеборью

В первый день соревнований 10 апреля в манежной езде состязались 40 пар.

«Мы оцениваем всадника по упражнениям, которые они заранее выучили по официальному протоколу. По нему же ориентируются судьи. За каждый элемент выставляется оценка от 0 до 10 баллов», — сказала главный судья соревнований Ольга Попова.

Перед стартом спортсмены разогревают лошадь. Для троеборья в животном развивают скорость, резвость и умение хорошо прыгать — те качества, которые необходимы для двух других дисциплин этого вида. Это создает определенные сложности.

«Лошади у нас энергичные, сильные и активные. Добиться от них полного подчинения, чтобы они спокойно и уравновешенно выполняли все наши элементы в манежной езде, довольно-таки сложно», — сказала участница чемпионата Краснодарского края Анастасия Кузьмина.

Некоторые наездники рассматривают эти старты как проверку на готовность к соревнованиям уровня выше.

«На первенстве края мы будем решать, поедем ли мы в Минск на международные старты. Если здесь все в порядке, то после Минска будем думать, куда поедем дальше», — рассказала участница чемпионата Краснодарского края Виктория Капаций.

В манежной езде Виктория показала лучшие оценки. Далее ее и других участников ждут другие дисциплины — конкурс и кросс.