В Красноармейском и Крымском районах из-за ремонта мостов ограничили движение грузовиков

Водителям на время работ предложили схемы объезда.

Временное ограничение движения ввели в связи с неудовлетворительным технико-эксплуатационным состоянием мостов. Проезд закрыли для грузовиков более 24 т.

Движение ограничено на мосту через канал на дороге Полтавская — Чебургольская — Гривенская в Красноармейском районе. Объехать этот участок можно по трассам Полтавская — Новониколаевская — Пригибский, Тимашевск — Полтавская, Старонижестеблиевская — Староджерелиевская, Калининская — Новониколаевская.

Также нельзя проехать по мосту через канал на дороге Новотроицкий — Евсеевский — Троицкая в Крымском районе. Объезд возможен по дороге Славянск-на-Кубани — Крымск, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

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