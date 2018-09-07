В Красноармейском районе до конца года построят первую очередь тепличного комплекса  

Объем инвестиций в проект в станице Марьянской составил 2,6 млрд рублей.

По поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева на постоянной основе рабочими группами осуществляется контроль за реализацией заключенных на инвестиционном форуме «Сочи» соглашений.

Сейчас идет реконструкция нефтеперерабатывающего завода в Славянском районе, которая позволит в перспективе увеличить объем переработки нефти в два раза. Общий объем инвестиций составит более 1,5 млрд рублей, создадут около 300 новых рабочих мест.

Несколько объектов в Красноармейском районе также находятся в стадии активной реализации. Например, завершается строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей в станице Марьянской. Соглашение по этому объекту подписали на Международном форуме «Сочи-2017». Первую очередь введут в эксплуатацию уже в этом году. Площадь под строительство тепличного комплекса составляет 11 га. Проект предполагает круглогодичное выращивание огурцов и томатов с использованием современных технологий.

Как пояснил руководитель департамента инвестиций и развития МСП Юрий Волков, инвесторам предоставят налоговые льготы и другую господдержку в сфере инвестиций. Он также обратил внимание глав муниципальных образований на первостепенную важность информирования о существующих мерах господдержки и льготах на местах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник