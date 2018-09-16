В Красноармейском районе фура раздавила легковушку

Авария произошла днем 16 сентября на 99-м километре трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин в районе станицы Ивановской.

Видеозапись с места аварии опубликовали в социальных сетях. На записи видно, что фуру после столкновения развернуло поперек дороги и разделительного газона.

По словам очевидцев, водитель ВАЗ-2115 при совершении разворота не предоставил преимущество грузовику Volvo и попал ему под колеса. В результате аварии пострадали два человека 72 лет и 16 лет.

Легковушка от удара превратилась в груду металла, у фуры сильно повреждена кабина.

Информация о ДТП уточняется.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник