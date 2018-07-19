В Красноармейском районе между двух большегрузов зажало легковушку, есть жертвы

Авария случилась 19 июля в 17:50 на объездной дороге Славянска-на Кубани в районе хутора Чигрина.

Видео и фотографии смертельного ДТП выложили в соцсеть очевидцы.

На кадрах видно, что столкнулись фура и КамАЗ с зерном. Между двух большегрузов зажало легковушку. Легковая машина так искорежена, что нет возможности точно определить марку.

По словам очевидцев, водитель иномарки погиб на месте. Водителя КамАЗа спасатели искали под рассыпавшимся на дорогу зерном.

На месте работают сотрудники автоинспекции и МЧС. Обстоятельства ДТП уточняются.

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