В Красноармейском районе мужчине помешали выселить из дома мать-инвалида

Прокуратура Красноармейского района провела проверку по обращению 69-летней пенсионерки, инвалида второй группы.

Установлено, что в 2013 году она подарила своему 34-летнему сыну 2/3 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок и дом.

Впоследствии сын начал избивать мать, он пытался выселить ее из дома. Женщина фактически лишила себя единственного жилья, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокурор района обратился в Красноармейский районный суд с заявлением об отмене договора дарения и восстановлении права собственности на 2/3 доли земельного участка и дома. Суд удовлетворил требования прокурора.

Пенсионерке вернули право собственности на недвижимость.

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