В Красноармейском районе ограничили движение грузовиков через мост

Ограничение ввели в связи с ухудшением эксплуатационного состояния моста через канал.

Грузовым автомобилям временно запрещено движение на участке трассы станица Полтавская — Новониколаевская — хутор Пригибский в Красноармейском районе. Ограничение действует для большегрузов, общая масса которых превышает 3,5 тонны.

Объехать мост можно по трассам Тимашевск — станица Полтавская, станица Старонижестеблиевская — Староджерелиевская, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

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