В Красноармейском районе пьяный водитель спровоцировал двойное ДТП

Авария произошла 8 августа около 17:00 на одном из перекрестков в поселке Элитном.

По предварительным данным, 32-летний водитель Toyota Mark II выезжал на главную дорогу со второстепенной, не пропустил едущий транспорт и столкнулся с ВАЗ-21099 и Hyundai Accent.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение. У водителя Toyota имелись признаки опьянения, сотрудники ГАИ предложили ему пройти медицинское освидетельствование, однако мужчина отказался, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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