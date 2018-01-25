В Красноармейском районе сгорел частный дом

Пожар произошел утром 24 января в поселке Водном.

Сообщение о возгорании дома на улице Народной поступило в 9:54. Огонь охватил площадь в 105 кв. м. На месте работали семь пожарных и две единицы техники.

«Пожарные полностью ликвидировали открытый огонь в 10:35, последствия были устранены в 11:44», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

При пожаре сгорела мебель и большая часть вещей. Пострадавших нет.

Обстоятельства случившегося уточняются.

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