В Красноармейском районе состоится фестиваль «Баклажан»

Музыкальный проект стартует 29 сентября в 18:00 в станице Полтавской.

Фестиваль состоится на площади у кинотеатра имени Ковтюха. Здесь соберутся музыканты из Красноармейского, Славянского, Калининского районов и Новороссийска.

Также в программе праздника — спортивная площадка в виде брейк-данса и киберфутбола, аквагрим для детей, полевая кухня и фотоконкурс с розыгрышем ценных призов. Чтобы принять в нем участие, необходимо сфотографироваться на фоне баннера проекта и выложить фотографии с хэштэгами #проектбаклажан, #голосправды и #песни в любую из трех социальных сетей — «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram. Два участника, чьи фотографии наберут больше всего лайков, выиграют бесплатную фотосессию, пишет газета «Голос правды».

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