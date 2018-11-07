В Красноармейском районе установили причину пожара, в котором погиб пенсионер

Возгорание произошло 3 ноября около 22:30 на улице Залиманской станицы Ивановской.

Пожарные приехали по вызову и установили, что ЧП произошло в частном доме на площади 75 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

Локализовать пожар спасатели сумели в 22:57. В 23:33 огонь был полностью ликвидирован. На месте возгорания работали от МЧС России восемь человек и две единицы техники.

По словам очевидцев, первой загорелась кухня, затем огонь перешел в жилую часть дома. В это время здесь находились семь членов семьи. Дети и внуки успели выбраться через окна, а 63-летний пенсионер попытался отключить пробки электросчетчика. Он надышался угарным газом, потерял сознание и погиб.

Обстоятельства произошедшего выяснили. Как рассказал главный инспектор Красноармейского района по пожарному надзору Александр Пасхальный, возгорание произошло из-за короткого замыкания в проводке летней кухни, пишет газета «Голос правды».

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