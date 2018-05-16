В Красноармейском районе в доме нашли арсенал

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю осмотрели дом местного жителя и обнаружили оружие и боеприпасы.

В производстве отдела МВД по Красноармейскому району находится уголовное дело, возбужденное в отношении 53-летнего мужчины по ч. 1 ст. 222 УК РФ о незаконном хранении оружия.

«Проведенная экспертиза установила, что изъятое является однозарядной винтовкой и охотничьим ружьем, а боеприпасы — боевыми патронами в количестве более 40 штук», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Расследование продолжается. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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