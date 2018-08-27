В Красноармейском районе в ДТП погибла пассажирка перевернувшейся машины

Авария произошла 24 августа в 18:00 на дороге, ведущей к рисовым чекам.

По предварительным данным, 25-летняя женщина за рулем ВАЗ-2110, двигалась по рисовой системе со стороны станицы Чебургольской в сторону Полтавской, не справилась с управлением. Машина перевернулась.

В результате ДТП 25-летняя женщина-пассажир легкового автомобиля получила травмы, скончалась при доставке в больницу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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