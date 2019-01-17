В Красноармейском районе в Крещение купелей на открытых водоемах не будет

Купание в открытых водоемах запрещено, так как для этого нет специально оборудованных пляжей или мест.

Крещение отмечают 19 января.

Жителям района, которые считают для себя крещенское купание обязательным, священнослужители рекомендуют заменить его троекратным обливанием холодной водой. Верующие также могут поехать на источник Святая Ручка в Крымском районе, пишет «Голос правды».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крещенские купания пройдут в городах и районах края в ночь с 18 на 19 января. В МЧС дали советы по купанию в проруби.

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