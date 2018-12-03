В Красноармейском районе захоронили останки неизвестного солдата

Боец погиб в феврале 1943 года, освобождая станицу Новомышастовскую от немецко-фашистских захватчиков.

Поисковики обнаружили останки в мае прошлого года, все это время специалисты пытались установить личность бойца. Сделать это не удалось, однако стало известно, что это боец Девятой горно-стрелковой дивизии и на момент гибели ему было 30 лет.

«Вечная ему память. Уважаемые друзья, пока мы помним уроки истории, пока мы помним тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу нашей Родины, наша страна будет независимой», — сказал глава Красноармейского района Юрий Васин.

Во всех районах Кубани 3 декабря вспоминали солдат, которые погибли в годы Великой Отечественной войны и остались неизвестными. К мемориалам несли гвоздики, у памятников проходили митинги. В Краснодаре дочери героя войны Евгения Посохина передали книгу «АД-184». В ней содержатся рассказы о судьбах пленных советских бойцов, в том числе и ее отца. Церемония прошла у Вечного огня. На торжественный митинг приехали воспитанники военно-патриотических клубов и школьных поисковых отрядов.

«Он в первые месяцы войны ушел на фронт и попал в плен в 1941 году, под Вязьмой. Там были наши войска. И он, будучи раненым, очнулся, когда перед ним уже стояли немецкие солдаты», — рассказала жительница Краснодара Наталья Канцурова.

«Этот день считается еще и неофициальным днем поисковика, потому что они в ходе своих экспедиций нашли сотни солдат. В этом году только на Кубани было обнаружено 400 советских воинов, имена 380 из них установить не удалось», — пояснил заместитель руководителя ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» Александр Шепелев.

На Кубани работает 15 поисковых отрядов. Они ежедневно обследуют места, где 75 лет назад проходили сражения и находят останки советских воинов. Членов экспедиций наградили знаками отличия Министерства обороны.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник