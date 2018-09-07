В Красноармейском районе женщина погибла под колесами автобуса

Авария произошла днем 7 сентября в 12:10 на 88-м километре на автодороге Темрюк — Краснодар.

«Автобус King Long двигался без пассажиров и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину. Она скончалась на месте», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе отдела пропаганды краевого управления ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, водитель нарушил правила движения по пешеходному переходу.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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