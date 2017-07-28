В Красноармейском районе женщина погибла при опрокидывании иномарки в канал

ДТП произошло 27 июля на трассе Новомышастовская — Федоровская — Холмская.

По предварительным данным, 32-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля Hyundai Solaris, превысила скорость и не справилась с управлением. Вследствие этого машина съехала с дороги и упала в оросительный канал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России ПО Краснодарскому краю.

В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась в больнице. По факту проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося.

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