В Краснодар для участия в выставке «ЮГАГРО» прибыла австрийская делегация

Гости из австрийского города Вельса также посетят завод сельхозтехники немецкой компании CLAAS и краснодарский хлебозавод № 6.

В состав делегации вошли вице-бургомистры Герхард Кройсс и Криста Раггль-Мюльбергер, президент экономической палаты Вельса, директор предприятия «Рэш&Фриш» Йозеф Рэш и президент выставочной компании Вельса Герман Виммер. На официальном приеме членов делегации поприветствовал мэр Краснодара Евгений Первышов.

«Мы вместе с вами определили, что будем развивать сотрудничество в сфере экономики, коммунального хозяйства, выставочной деятельности, сельского хозяйства, образования, молодежной политики и культуры. И ваш ответный визит — лучшее подтверждение серьезности наших намерений. Меморандум намерений о партнерстве городов, который мы подписали, убежден, станет началом большой и крепкой дружбы и плодотворного сотрудничества между нашими городами», — сказал Евгений Первышов.

По словам вице-бургомистра Вельса Герхарда Кройсса, у Краснодара и Вельса много общего — они расположены в живописных местах, недалеко от гор и морей. Также в обоих городах проходят крупные сельскохозяйственные выставки.

«Для нас особенно приятно видеть, что вы проявляете интерес не только к контактам в экономике, но и к культуре, истории Вельса», — добавил Кройсс.

Евгений Первышов познакомил делегатов с работой городской Единой дежурно-диспетчерской службы, которая находится в здании мэрии. Он рассказал, что сюда выводится «картинка» с камер города. Это позволяет в круглосуточном режиме следить за движением транспорта, санитарным состоянием территорий, оперативно принимать меры при возникновении сбоев в системе ЖКХ, при ДТП, нарушениях общественного порядка и ликвидировать последствия непогоды, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», делегация Краснодара в октябре посетила Вельс и провела ряд деловых встреч и переговоров.

В Краснодаре на выставке «ЮГАГРО» обсудят экспортный потенциал российского АПК. Центральным мероприятием деловой программы 28 ноября станет пленарное заседание на тему «Экспортный потенциал российского АПК: возможности и риски». Выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции пройдет с 28 ноября по 1 декабря в ВКК «Экспоград Юг». Участие в ней примут 676 компаний.

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