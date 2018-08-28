В Краснодар доставили землю с малой родины Екатерины Великой

Передача экспонатов Краснодарскому краеведческому музею имени Фелицына прошла 28 августа на заседании исторического клуба «Общество любителей изучения казачества на Кубани».

В краевой центр экспонат доставил председатель общества историков-архивистов Ейского казачьего отдела Кубанского казачьего войска Николай Шлыков. Он побывал в Польше и Германии — в местах, где прошли детство и юность русской императрицы Екатерины II.

«Для нас эта земля — самая святая. Я старался брать там, где ступала нога Екатерины Великой», — рассказал Шлыков.

Земля с малой родины императрицы пополнила экспозицию музея «На рубежах государства Российского», сообщает телеканал «360».

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