В Краснодар доставили землю с малой родины Екатерины Великой

Передача экспонатов Краснодарскому краеведческому музею имени Фелицына прошла 28 августа на заседании исторического клуба «Общество любителей изучения казачества на Кубани».
В краевой центр экспонат доставил председатель общества историков-архивистов Ейского казачьего отдела Кубанского казачьего войска Николай Шлыков. Он побывал в Польше и Германии — в местах, где прошли детство и юность русской императрицы Екатерины II.
«Для нас эта земля — самая святая. Я старался брать там, где ступала нога Екатерины Великой», — рассказал Шлыков.
Земля с малой родины императрицы пополнила экспозицию музея «На рубежах государства Российского», сообщает телеканал «360».
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