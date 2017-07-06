В Краснодар и Сочи привезут кубок чемпионата мира по футболу

За 123 дня своего путешествия трофей преодолеет 26 тыс. км.

В Краснодаре кубок пробудет с 14 по 19 ноября, а в Сочи — с 22 по 26 ноября. В каждом городе его будут выставлять в специальных шатрах, куда любой желающий сможет попасть бесплатно. Трофей также привезут в редакции местных СМИ.

Официальная церемония старта тура кубка мира состоится в Москве в сентябре 2017 года. Трофей привезут в 24 российских города. А с января по май 2018-го он посетит более 50 стран мира на шести континентах, затем снова вернется в Россию и будет показан еще в девяти городах. Закончит свой путь в Москве 14 июня, перед стартом чемпионата мира.

Кубок мира — главный приз, который вручают победителям чемпионата мира по футболу, но остается в распоряжении ФИФА. Весит 6,175 кг и сделан из чистого золота, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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