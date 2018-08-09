В Краснодар на «Дни тибетской культуры» приедут индийские монахи

09 августа в 16:48

Монахи монастыря Таши Лхунпо с 18 по 25 августа прочитают лекции, проведут мастер-классы по основам тибетской живописи и обертонному пению.

Главным событием программы станет построение песочной мандалы Авалокитешвары. Директор Фонда «Сохраним Тибет» Юлия Жиронкина рассказала, что Авалокитешвара в переводе с санскрита — Будда безграничного сострадания, одно из самых почитаемых божеств тибетского буддизма.

«Духовные практики, связанные с ним, способствуют воспитанию сострадания — одного из ключевых аспектов духовного пути», — отметила она.

Мандала Авалокитешвары — его дворец. Монахи создают символическое изображение такого дворца из разноцветных песчинок. Затем приглашают Авалокитешвару войти в него.

Все вырученные от проведения благотворительного мероприятия средства направят на нужды монастыря Таши Лхунпо, содержание престарелых монахов, а также детей-сирот, которые воспитываются и обучаются в монастыре, сообщает РИА «Новости».

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