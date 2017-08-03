В Краснодар на финал летней спартакиады учащихся приехали 300 гребцов

Байдарочники и каноисты из 29 регионов страны 3 августа открыли соревнования.

«Прилетели вчера, в 23:00 добрались. В 1:00 легли спать. Сон был недолгим, но сегодня уже нам полегче. И настрой есть на дальнейшие гонки», — поделился участник соревнований Богдан Коротков.

Столичную команду называют фаворитом. Москвичи не любят уступать на этих соревнованиях. Серьезно побороться придется и с представителями других регионов, говорят специалисты.

«Мы имеем очень славные традиции, хорошую спортивную базу. И мы надеемся, что наши спортсмены достойно выступят. Московская область, Москва, Санкт-Петербург тоже не дремлют. Челябинская область, Тверская область. Там традиционно этот вид сильный», — сказал начальник отдела министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Потанин.

Однако такой конкуренции кубанские спортсмены не боятся. Краснодарский край представляют 16 гребцов. Команда в отличной форме. Родная вода — тоже в плюс. Рядом свои болельщики, правда, некоторые приехали поддержать краснодарцев издалека.

«Сегодня ко мне приехали поддержать родители, и дедушки приехал с Алтайского края. Достаточно далеко отсюда», — рассказал участник соревнований Максим Диктерев.

В первый соревновательный день свои силы показывают юноши 15-16 лет в одиночках, двойках и четверках. Дистанция — 1 тыс. м. В программе 3 августа — предварительный этап и полуфиналы. Продолжатся заезды до конца недели. Все победители станут известны 6 августа.

Кубань принимает финалы VIII летней спартакиады учащихся по 20 видам спорта. Пока в общекомандном зачете Краснодарский край на четвертой строчке.

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