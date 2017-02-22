В Краснодар на финал WorldSkills Russia приедут 1,5 тыс. человек

В финале V Национального чемпионата WorldSkills Russia «Молодые профессионалы», который пройдет с 16 по 19 мая в Краснодаре, сразятся 1,5 тыс. студентов и школьников.

По данным организаторов, участниками соревнований станут 1,2 тыс. студентов средних профессиональных образовательных организаций, включая международных конкурсантов, которые выступят в соревнованиях вне зачета. В категории JuniorSkills выступят 300 школьников 10-17 лет, профессиональные навыки которых оценят 200 экспертов.

Отборочные этапы финала стартуют 13 марта в Москве, Московской области, Якутии, Татарстане, Хабаровском крае и Чувашии. Там сойдутся победители по компетенциям шести блоков. Финальные соревнования пройдут в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг» Краснодара, сообщает ТАСС.

Источник