В Краснодар на «Киберкон» приедут писатели Сергей Лукьяненко и Мария Семенова

Об этом объявили организаторы фестиваля молодежной поп-культуры и компьютерных технологий, который пройдет в столице Кубани 24 и 25 марта.

Сергей Лукьяненко — знаменитый писатель-фантаст, автор саги про Ночной и Дневной Дозоры. Лауреат многих литературных премий, в том числе «Аэлита», «Звездный мост», «Странник». В 2005 году вышел его фантастический роман «Черновик». Книга завоевала популярность среди читателей и обзавелась большим количеством фанатов. В рамках фестиваля «Киберкон-2018» состоится презентация фильма, снятого по роману. Планируется, что Сергей Лукьяненко встретится с поклонниками, ответит на вопросы и проведет автограф-сессию.

Также специальными гостем фестиваля станет Мария Семенова — автор серии романов «Волкодав», сообщают организаторы фестиваля на своей странице в соцсетях.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Актеров Козловского и Петрова пригласили на краснодарский «Киберкон».

Фоторепортаж с «Киберкона-2017» смотрите здесь.

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