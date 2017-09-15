В Краснодар на «Кубанскую ярмарку» приедут 1,2 тыс. фермеров

Фермеры со всей Кубани и соседних регионов 20 сентября съедутся, чтобы представить свою продукцию.

«Кубанская ярмарка» будет проходить четыре дня в павильонах выставочного центра «Экспоград Юг». Как идет подготовка к большой ярмарке, проверил заместитель губернатора края Андрей Коробка. В этом году фермерская выставка расширит свои границы.

«К существующим трем павильонам добавляется еще два, где будут сосредоточены наши сельскохозяйственные животные. Отдельно будут крупный рогатый скот, птица. Продемонстрируют и технику, наше машиностроение», — сказал Андрей Коробка.

Купить на самом большом кубанском рынке можно будет все что угодно: от меда и саженцев до крупного рогатого скота. Запланирована и культурная программа. К ежегодному музыкальному концерту добавятся конные выступления на открытом манеже.

Сейчас подготовка к ярмарке в самом разгаре. В выставочных павильонах монтируют стенды, завозят оборудование. А уже 28 сентября кубанские фермеры покажут себя в столице страны. В Москве пройдут «Дни Краснодарского края». Более 50 молочников, чаеводов, виноделов и других сельхозпроизводителей самых различных направлений будут удивлять своими фирменными блюдами, качественной продукцией и казачьим колоритом. На столичной площади Революции установят более 70 павильонов от Краснодарского края. Выставка продлится до 1 октября.

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