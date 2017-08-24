В Краснодар на специальном поезде приедет Дед Мороз

Тур стартует 1 ноября и закончится 31 декабря. Дед Мороз посетит 24 российских города.

Проект «Сказочное путешествие Деда Мороза» собрал много положительных откликов со всей России, он проводится в 15-й раз. В этом году организаторы решили расширить границы проекта, подключив к нему РЖД. На специальном брендированном поезде Дед Мороз проедет десятки городов.

Предновогодний маршрут стартует 1 ноября и состоит из 24 городов: Владивосток, Иркутск, Красноярск, Томск, Барнаул, Новосибирск, Омск, Тюмень, Челябинск, Пермь, Екатеринбург, Уфа, Самара, Волгоград, Краснодар, Ростов-на- Дону, Воронеж, Саратов, Казань, Нижний Новгород, Вологда, Санкт-Петербург, Калининград и Москва.

Завершится тур 31 декабря в Москве.

По данным организаторов проекта, в 2016 году Дед Мороз путешествовал на автобусе, проехав от Великого Устюга до Перми, Новосибирска, Томска, Красноярска, Иркутска, Барнаула, посетив 20 городов России, сообщает ТАСС.

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