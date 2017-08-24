В Краснодар на специальном поезде приедет Дед Мороз

0
1

Тур стартует 1 ноября и закончится 31 декабря. Дед Мороз посетит 24 российских города.

Проект «Сказочное путешествие Деда Мороза» собрал много положительных откликов со всей России, он проводится в 15-й раз. В этом году организаторы решили расширить границы проекта, подключив к нему РЖД. На специальном брендированном поезде Дед Мороз проедет десятки городов.

Предновогодний маршрут стартует 1 ноября и состоит из 24 городов: Владивосток, Иркутск, Красноярск, Томск, Барнаул, Новосибирск, Омск, Тюмень, Челябинск, Пермь, Екатеринбург, Уфа, Самара, Волгоград, Краснодар, Ростов-на- Дону, Воронеж, Саратов, Казань, Нижний Новгород, Вологда, Санкт-Петербург, Калининград и Москва.

Завершится тур 31 декабря в Москве.

По данным организаторов проекта, в 2016 году Дед Мороз путешествовал на автобусе, проехав от Великого Устюга до Перми, Новосибирска, Томска, Красноярска, Иркутска, Барнаула, посетив 20 городов России, сообщает ТАСС.

Вернуться на ленту

Источник

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА